Эндометриоз смогут выявлять по слюне

В Великобритании представили два неинвазивных теста для диагностики эндометриоза — анализ слюны и исследование электрической активности кишечника. Разработка вошла в проект новых рекомендаций Национальной службы здравоохранения (NHS) и может значительно сократить время постановки диагноза. Об этом сообщает BBC.

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Эндометриоз — хроническое заболевание, при котором ткань, похожая на слизистую оболочку матки, разрастается за ее пределами. Очаги могут появляться на яичниках, маточных трубах, брюшине, кишечнике и других органах малого таза. Они продолжают реагировать на гормональные изменения во время менструального цикла, вызывая воспаление, сильную боль, нарушения работы кишечника и мочевого пузыря, а также бесплодие. По оценкам специалистов, этим заболеванием страдает примерно каждая десятая женщина репродуктивного возраста.

Первый тест, Endotest, основан на анализе слюны. Он определяет набор микроРНК — небольших молекул, регулирующих работу генов. Изменение их профиля считается характерным биомаркером эндометриоза.

Второй метод, Endosure, исследует электрическую активность кишечника. На живот пациентки устанавливают чувствительные датчики, которые регистрируют биоэлектрические сигналы кишечной стенки. Перед обследованием необходимо воздержаться от еды на шесть-восемь часов, после чего в течение 45 минут пить воду. Предполагается, что очаги эндометриоза, затрагивающие кишечник или окружающие ткани, изменяют характер этих сигналов.

Оба исследования предлагается использовать вместе с традиционным обследованием, а не вместо него. В настоящее время наиболее надежным способом подтверждения диагноза остается лапароскопия — малоинвазивная операция, позволяющая непосредственно обнаружить очаги заболевания.

Новые тесты уже проходят клиническую оценку в рамках программ NHS. Если их эффективность подтвердится, врачи общей практики смогут направлять пациенток на такие исследования ещё до хирургического вмешательства, что позволит быстрее начать лечение и сократить многолетнее ожидание постановки диагноза.