Создана система для быстрого поиска антибиотиков против устойчивых бактерий

Ученые Сколтеха разработали обновленную репортерную систему — инструмент для скрининга антибиотиков, нарушающих синтез РНК у грамотрицательных бактерий. Устойчивые к лекарствам штаммы становятся все более опасной угрозой, а новый инструмент позволяет быстро отбирать вещества с нужным механизмом действия. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

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Грамотрицательные бактерии — такие как синегнойная палочка — имеют дополнительный защитный барьер в виде внешней мембраны, что делает их труднее поддающимися лечению. Синегнойная палочка, распространенная в воде и почве, за последние 50 лет последовательно приобрела устойчивость к нескольким классам антибиотиков и стала опасным возбудителем больничных инфекций.

Одним из перспективных направлений является воздействие на синтез РНК — ключевого посредника, через который бактериальная ДНК «передает команды» на производство белков. Антибиотиков с таким механизмом действия пока мало (главным образом рифампицин и фидаксомицин), поэтому бактерии к ним еще не успели адаптироваться.

Суть репортерной системы — в специальном лабораторном штамме кишечной палочки. Когда тестируемое вещество нарушает транскрипцию (синтез РНК), определенный ген начинает активнее работать и наращивает выработку соответствующей матричной РНК. Эту РНК обнаруживают методом ПЦР в реальном времени — и система выдает сигнал о механизме действия.

«Коллеги формируют базу веществ-кандидатов и присылают их нам на скрининг. Мы тестируем их на бактериях. Допустим, бактерии умирают. Но этого мало: мы хотим знать, почему. Наша репортерная система расшифровывает механизм действия», — пояснил первый автор исследования, биолог Антон Иззи.