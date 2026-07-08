В России готовят к клиническим испытаниям вакцину от аллергии на кошек и собак

Вакцины от аллергии на кошек и собак появятся в России. Разработкой препаратов занимается лаборатория иммунопатологии Сеченовского университета, рассказала журналистам сотрудник лаборатории вуза, врач-аллерголог Ксения Рябова.

Вакцина от аллергии на кошек ожидает клинических исследований. Пару лет назад Рябова рассказывала, что это будет подкожная инъекция, и препарат можно применять как у людей, у которых уже есть проявления аллергии, так и для профилактики — например, у детей, родители которых являются аллергиками. Вакцина от аллергии на собак пока еще только разрабатывается.

Комментирует врач-аллерголог-иммунолог медцентра Soft Medical Center, педиатр Алексей Бессмертный:

— Наконец-то мы подошли к тому, что скоро ожидает клинических испытаний вакцина от аллергии на кошек и идет разработка вакцины от аллергии на собак. Это большой прорыв, потому что долго все ждали, не получалось никак ее создать. И вот наконец-то вакцина от аллергии на кошку вышла на клинические испытания. Это для того, что через несколько лет, скорее всего, можно будет уже запустить ее в активное производство и активную работу. На самом деле, «вакцина» — неправильное слово. Вакцина — это от инфекций, а данный препарат называется АСИТ — аллерген-специфическая иммунотерапия. А вакциной ее назвали просто так, в разговорной речи.

— Есть ли какие-то аналогичные зарубежные подобные препараты?

— Да, конечно, есть зарубежные препараты, в том числе испанские, американские. К сожалению, у нас они не зарегистрированы и поэтому не используются, но они показывают достаточно высокий профиль эффективности, и многие наши пациенты, которые живут за рубежом, активно их используют. Но опять же стоит сказать, что эта терапия используется не для того, чтобы завести кошечку или собачку. Это не очень правильно — лечить ребенка или взрослого ради того, чтобы завести питомца. А тогда, когда нет возможности от него избавиться. Допустим, вы живете в крупном жилом доме, где очень много кошек или собак, или, допустим, ребенок учится в классе, где у половины детей тоже есть кошка, и ребенок не может не реагировать. То есть это те ситуации, когда вы не можете избавиться от контакта с аллергеном. Ну или вы работаете в театре Куклачева.

Как писали СМИ, сложность в создании такой вакцины в том, что у котов почти десяток белков, которые провоцируют аллергию у человека. Они могут содержаться в слюне, моче, на шерсти, коже.

Продолжает кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог Надежда Логина:

Надежда Логина кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог «Аллергические реакции на аллергены домашних животных и их диагностика и радикальное лечение осложняются тем, что существует несколько видов повышенной чувствительности: это слюна, эпидермис, белки, половые железы животных. То есть это не один какой-то вид аллергии, а несколько вариантов: аллергия на различные белки-аллергены животных. Аллерген-специфическая иммунотерапия — лечение с помощью современных вакцин — осложняется тем, что на каждый вид аллергена должна быть своя вакцина. Это вполне эффективно, если, скажем, мы имеем дело с пациентом, у которого аллергия на какой-то один вид аллергена. Если у пациента есть сочетанная аллергия, скажем, на слюну и на белки, другие белки животных, то тогда нужно проводить лечение отдельно каждой вакциной».

Аллергия на кошек — одна из самых распространенных форм респираторной аллергии в мире. По разным оценкам, от ринита, астмы, конъюнктивита и дерматита, вызванных контактами с кошачьими аллергенами, могут страдать до 25% всех людей.