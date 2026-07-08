Ученые зафиксировали резкое падение тестостерона у мужчин

Согласно данным Европейского общества репродукции человека и эмбриологии, уровень тестостерона у мужчин в период с 1972 по 2019 год снизился более чем на 54%. Это открытие было представлено на ежегодном собрании общества в Лондоне и основано на обширном исследовании, охватившем 118 тысяч участников из разных стран.

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Исследование, проведенное профессором Хагаем Левиным из Израиля и его коллегами, выявило, что общий уровень тестостерона у мужчин снижается более чем на 1% каждый год. Это не случайное явление, а устойчивая тенденция, которая вызывает серьезные опасения среди ученых. С 2000 года темпы этого снижения, по-видимому, ускорились.

Ученые предполагают, что одним из факторов, способствующих резкому снижению уровня тестостерона, могут быть вредные химические вещества, содержащиеся в повседневных предметах, а также последствия глобального потепления.

Однако стоит отметить, что в исследовании не учитывался фактор ожирения, который также может влиять на уровень тестостерона у мужчин.

Данное открытие поднимает важные вопросы о здоровье мужчин и возможных последствиях для репродуктивной функции.