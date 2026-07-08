Главная теория роста волос не выдержала проверки экспериментом

Международная группа исследователей выяснила, что механизм роста волос устроен иначе, чем предполагала классическая биология. Оказалось, что волосы не выталкиваются наружу новыми клетками у основания фолликула, а вытягиваются вверх благодаря движению окружающих их клеток.

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Получить такие данные помогла технология трехмерной визуализации, позволившая наблюдать за ростом человеческих волос в режиме реального времени. Выяснилось, что ключевую роль играет наружная корневая оболочка - слой ткани, окружающий волосяной фолликул.

Клетки этой оболочки движутся вниз по спирали, создавая силу натяжения. По сути, они работают как микроскопический клеточный двигатель, который тянет волос вверх, а не подталкивает его снизу.

Чтобы проверить новую гипотезу, ученые провели серию экспериментов. Сначала они заблокировали деление клеток у основания волосяного фолликула. Согласно общепринятой теории, после этого рост должен был остановиться. Однако волосы продолжили расти почти с прежней скоростью.

Во втором эксперименте исследователи нарушили работу белка актина, отвечающего за движение клеток. После этого скорость роста волос снизилась более чем на 80 процентов. Компьютерное моделирование подтвердило, что именно движение клеток наружной оболочки создает силу, достаточную для роста волос.

Авторы работы считают, что открытие позволит по-новому взглянуть на биологию волосяного фолликула и в перспективе может помочь в разработке новых методов лечения облысения.