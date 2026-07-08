Выявлены самые полезные для здорового сна ароматы

Ученые из Национального университета Сингапура, объединив машинное обучение с масштабными базами данных о химии растений, проанализировали тысячи ароматических соединений. Результаты этой масштабной работы вышли Digital Discovery.

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Проблемы со сном затрагивают до трети населения планеты. Известно, что ароматы лаванды или базилика помогают расслабиться, однако до сих пор определить, какие конкретно молекулы действительно влияют на биохимию сна, было крайне сложно из-за колоссального объема данных.

Снайперская точность нейросети

Команда под руководством доцента Чжан Дачуаня создала специализированную цифровую библиотеку, включающую 2391 ароматическую молекулу из 991 вида растений. На этих данных ученые обучили алгоритм распознавать скрытые химические паттерны, связанные со снотворным действием. В ходе тестирования искусственный интеллект продемонстрировал впечатляющую точность — 96,1%, безошибочно отделяя активные терапевтические соединения от неэффективных.

Чтобы проверить компьютерные прогнозы на практике, авторы отобрали пять коммерчески доступных молекул для биологических тестов.

Четыре из них — карвакрол, сафраналь, ванилин и метилэвгенол — экспериментально доказали свою эффективность. Они не просто снижали время бодрствования, но и значимо увеличивали продолжительность фазы медленного сна, которая отвечает за физическое и ментальное восстановление организма.

Карта здоровья

Исследование показало, что обнаруженные растительные соединения воздействуют на ГАМК-рецепторы головного мозга. Эта тормозная система отвечает за успокоение нервной системы и является главной мишенью для большинства классических медицинских снотворных. На основе собранных данных ИИ выделил семейства растений, наиболее богатые полезными аромамолекулами — ими стали яснотковые (Lamiaceae), астровые (Asteraceae) и лавровые (Lauraceae).

Вот самые известные представители.

Яснотковые:

лаванда (упомянута в исследовании как фаворит для сна);

мята (перечная, кудрявая и др.);

базилик;

розмарин;

тимьян (чабрец — именно он очень богат карвакролом);

душица (орегано);

шалфей;

мелисса (лимонная мята).

Астровые:

ромашка (аптечная и римская — классические ингредиенты вечерних чаев);

календула (ноготки);

полынь;

эхинацея;

арника;

бессмертник;

тархун (эстрагон).

Лавровые:

лавр благородный (тот самый лавровый лист);

коричник настоящий (корица);

камфорное дерево (источник камфоры, которая активно влияет на нервную систему).

Разработчики подчеркивают, что это не готовый коммерческий продукт, но «практическая карта» для фармацевтики и парфюмерии.