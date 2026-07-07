Пол оказался ключом к восстановлению иммунитета после коронавируса

Пол пациента влияет на скорость восстановления иммунной системы после перенесенного COVID-19. К такому выводу пришли специалисты Пермского политеха и Пермского аграрно-технологического университета, проанализировав данные 206 человек в возрасте от 19 до 50 лет, переболевших коронавирусной инфекцией.

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В основу работы легли иммунограммы участников исследования - комплексные анализы крови, отражающие содержание различных клеток и белков иммунной системы. Помимо традиционных показателей, таких как уровень антител и количество лимфоцитов, ученые уделили особое внимание врожденному иммунитету. Они отмечают, что в стандартной диагностике нередко недооценивается роль фагоцитов - клеток, которые первыми вступают в борьбу с возбудителем еще до выработки антител. Из-за этого ранние особенности иммунного ответа могут оставаться незамеченными.

Авторы работы также обращают внимание на то, что при оценке состояния пациентов не всегда в полной мере учитываются индивидуальные особенности организма. Между тем уже давно известно, что мужчины и женщины способны по-разному реагировать на одни и те же инфекционные заболевания.

Проведенный анализ показал, что восстановление врожденного иммунитета после COVID-19 связано с полом пациента. У женщин активность фагоцитов возвращается к нормальным значениям быстрее, чем у мужчин, причем такая закономерность прослеживается во всех изученных возрастных группах.

Точные причины выявленных различий пока не установлены. Предполагается, что они могут быть обусловлены действием половых гормонов. В частности, эстрогены способны стимулировать процессы восстановления иммунных клеток, тогда как высокий уровень тестостерона, напротив, может ослаблять иммунный ответ.

По мнению исследователей, полученные результаты помогут точнее оценивать степень восстановления пациентов после коронавирусной инфекции. Это позволит при необходимости продлевать медицинское наблюдение или своевременно назначать дополнительные меры поддержки.