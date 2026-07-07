Разработана модель для прогнозирования распространения туберкулеза

Группа российских ученых разработала математическую модель для прогнозирования распространения туберкулеза в регионах РФ и проверили ее на данных пяти субъектов с самой высокой заболеваемостью. Модель указывает, что для борьбы с инфекцией нужно увеличить охват населения рентгеновскими исследованиями и применять чувствительные методы для диагностики заболевания, сообщила доктор физико-математических наук, сотрудник университета "Сириус" Ольга Криворотько.

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«Туберкулез, как и другие заболевания, мутирует, изменяется, и модели тоже должны адаптироваться. Более того, возникают другие коинфекции, которые влияют на распространение и на этиологию заболевания, поэтому это тоже нужно учитывать. <...> Мы в содружестве с медиками построили математическую модель распространения туберкулеза <...> и попробовали ее валидировать на реальных данных регионов страны», — сказала она на конференции "Биоинформатика регуляции и структуры геномов / системная биология" в Новосибирске.

Особенность модели в том, что она учитывает тех, кто болеет скрытой формой туберкулеза, которая может перейти в открытую. Затем исследователям удалось вывести формулу для расчета распространения инфекции. В нее входит параметр, отражающий контагиозность (заразность) туберкулеза, а также показатели частоты выявленного заболевания. Формула позволяет выделить закономерность, которая влияет на распространенность наиболее опасных клинических форм туберкулеза, тех, при которых происходит выделение бактерий, несущих высокий риск заболеваемости и летальности.

Для проверки модели ученые использовали данные из Республики Алтай, Новосибирской области, Забайкальского края, Иркутской области и Республики Тыва. Как отметила Криворотько, это связано с тем, что в этих регионах сохраняется высокий процент штаммов с повышенной лекарственной устойчивостью. Этот фактор учитывался при построении модели. В результате проверки исследователи сделали выводы о том, от чего зависит уровень заболеваемости в регионах.

В своем докладе ученый отметила, что неоднородность показателей по туберкулезу в исследованных регионах связана с тем, что в них по разному устроены медицина и социальная поддержка: активность передачи инфекции зависит от того, насколько активно медики выявляют контакты заболевших. На уровень заболеваемости и распространения открытых форм туберкулеза также влияет то, как широко в субъекте проводят рентген обследования и используют точные методы диагностики, в том числе молекулярные. Именно усиление такой работы, по мнению ученых, поможет лучше бороться с туберкулезом.

О конференции

15-я Международная мультиконференция "Биоинформатика регуляции и структуры геномов / системная биология" (BGRS/ SB-2026) проходит с 6 по 11 июля 2026 года на базе Новосибирского государственного университета (НГУ). Организатором выступил Институт цитологии и генетики СО РАН.