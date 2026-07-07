Назван срок завершения испытаний вакцины против коклюша

Научно-исследовательский институт Роспотребнадзора планирует завершить доклинические испытания "мягкой" вакцины для детей против коклюша к осени. После этого планируется начать поиск индустриального партнера, сообщил ТАСС журналистам директор Научно-исследовательского института (НИИ) системной биологии и медицины Роспотребнадзора Вадим Говорун.

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«Испытания заканчиваются к осени, и мы будем искать промышленного партнера, который смог бы обеспечить выпуск», — сказал он, добавив, что речь идет о доклинических испытаниях, после этого планируется приступить к клиническим исследованиям.

Ранее он сообщал, что это будет новое поколение вакцин, которое представляет собой неоантигены — гибридные молекулы, где в одной сочетается несколько антигенных структур.

В соответствии с национальным календарем прививок министерства здравоохранения, на территории России действует схема вакцинации против коклюша, дифтерии, столбняка, при которой первую прививку ребенку делают в 3 месяца, вторую — в 4,5 месяца (не ранее чем через 45 дней после первой), третью — в 6 месяцев (также через 45 дней после второй). Существующая коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина требует ревакцинации в 7-14 лет.