Выявлена эффективная диета для борьбы с воспалением десен

Диета, имитирующая голодание, снизила маркеры воспаления в крови и деснах у пациентов с пародонтитом — хроническим воспалительным заболеванием тканей вокруг зубов, выяснилось из клинического исследования, опубликованного в журнале Journal of Clinical Periodontology (JCP).

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Работу провели Джузеппе Майнас и Луиджи Нибали из Королевского колледжа Лондона. В исследование вошли 28 пациентов с диагностированным пародонтитом, которых разделили на две группы: стандартное лечение и стандартное лечение плюс диета FMD.

FMD расшифровывается как fasting-mimicking diet — «диета, имитирующая голодание». Ее суть: в первые два дня цикла потребление калорий снижается примерно до 1100 ккал, в дни с третьего по пятый — до 750 ккал, после чего следует обычное питание. В данном исследовании этот пятидневный цикл повторяли трижды за три месяца.

Пародонтит — воспаление десен и удерживающих зуб тканей — вызывается бактериальным налетом, но его тяжесть во многом определяется состоянием иммунной системы. Хроническое воспаление в полости рта, в свою очередь, связано с повышенным риском инсульта и когнитивных нарушений: бактерии пародонта способны проникать в кровоток и достигать мозга.

После шести месяцев наблюдения у пациентов на диете FMD значительно снизились системные маркеры воспаления в крови — в частности С-реактивный белок, а также местные воспалительные показатели в зубодесневой жидкости. Механизм, по мнению авторов, связан со снижением окислительного стресса и перепрограммированием иммунных клеток в режим противовоспалительного действия.

При этом сам пародонтит заживал с одинаковой скоростью в обеих группах. Авторы считают, что диета FMD, хотя и не ускоряет собственно восстановление десны, снижает системную воспалительную «нагрузку» на организм — что может иметь значение для сердечно-сосудистого и неврологического здоровья пациента.