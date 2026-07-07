Иммунотерапию адаптировали для борьбы с аллергией на пыльцу березы

Медики из Швейцарии создали иммунотерапию, которая заставляет организм пациента подавлять аллергическую реакцию при появлении в его организме антигенов, связанных с березовой пыльцой. Схема лечения была успешно проверена в опытах на мышах, говорится в исследовании, опубликованном в научном издании Journal of Experimental Medicine.

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«Проведенные нами опыты показали, что регуляторные Т-клетки, подавляющие иммунный отклик, можно использовать для подавления приступов астмы, связанных с аллергией на березовую пыльцу. Последующие опыты покажут, насколько стабильны эти клетки, что поможет нам подобрать оптимальные параметры лечения», — заявил доцент Лозаннского университета (Швейцария) Янник Мюллер, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Как ученые, существует несколько способов борьбы с этими аллергиями, в рамках которых в организм пациента постепенно вводятся все более крупные дозы аллергена. Эти подходы помогают многим больным, однако их нельзя применять для борьбы с аллергией на березовую пыльцу у тех ее носителей, которые предрасположены к развитию очень сильных приступов астмы. Это побудило швейцарских ученых разработать альтернативный подход, похожий по принципам работы на CAR-T иммунотерапию от рака.

В его рамках ученые извлекают из организма пациента Т-клетки, которые не атакуют опухоль или микробов, а подавляют иммунную реакцию. В эти тельца, так называемые регуляторные Т-клетки, можно встроить искусственные рецепторы, которые будут распознавать белок Betv1 — один из основных компонентов пыльцы березы. В результате этого при появлении пыльцы эти Т-клетки начнут вырабатывать молекулы, подавляющие развитие воспалений в тканях легких, что предотвратит приступ астмы.

Руководствуясь этой идеей, исследователи извлекли из организма пациентов иммунные клетки, вырабатывающие антитела к белку Betv1, изучили структуру этих молекул и создали подход, позволяющий встраивать аналогичные последовательности в регуляторные Т-клетки. Работу этой методики ученые успешно проверили на культурах человеческих иммунных клеток, после чего попытались подавить при ее помощи аллергию у мышей.

Проведенные ими опыты указали на то, что инъекции перепрограммированных Т-клеток заметно снизили остроту приступов астмы у тех грызунов, у которых уже была аллергия на пыльцу, и предотвратили развитие этой реакции у тех животных, которые в прошлом никогда не контактировали с аллергеном. Это дает надежду на то, что иммунотерапия поможет существенным образом снизить заболеваемость аллергией на пыльцу, подытожили ученые.

Об аллергии на березовую пыльцу

Аллергия на березовую пыльцу является одной из самых распространенных причин развития ринита и астмы у жителей Европы — на долю ее носителей приходится около 8-16% жителей европейских стран. Как правило, она развивается в результате выработки иммунной реакции на белок Betv1 и другие пептиды из семейства PR-10, которые присутствуют в пыльце березы и ряда других деревьев, в том числе дуба, бука и ольхи.