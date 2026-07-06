Открыт механизм сна, наращивающий мышечную массу и сжигающий жир

Ученые Калифорнийского университета в Беркли впервые описали нейронную цепь, которая одновременно управляет качеством сна и выбросом гормона роста, — оказалось, что эти два процесса жестко связаны и нарушение одного неизбежно ведет к сбою другого. Исследование опубликовано в журнале Cell.

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Работу провела группа под руководством нейробиолога Ян Дан. В центре исследования оказались два типа нейронов гипоталамуса — небольшой железистой области в основании мозга, отвечающей за сон, аппетит и гормональный баланс.

Первый тип — нейроны, выделяющие GHRH (гормон рилизинга гормона роста). Они провоцируют засыпание и одновременно дают сигнал гипофизу выделять гормон роста. Второй тип — клетки, производящие соматостатин, который действует как «тормоз» для гормона роста.

Во время REM-сна (фазы, когда снятся сны) активность обоих типов нейронов возрастает — и в итоге гормона роста выделяется больше. Во время медленного сна соматостатин, напротив, замолкает, что также открывает «вентиль» для гормона роста.

Исследователи также обнаружили обратную связь: гормон роста, попав в кровь, действует на голубое пятно — область мозга, связанную с бодрствованием и вниманием. Умеренный уровень гормона активирует голубое пятно, и человек просыпается. Но если гормона слишком много, голубое пятно, напротив, погружает мозг обратно в сон. Это объясняет, почему полноценный сон, богатый гормоном роста, ощущается как глубокий и восстанавливающий.

Нарушения в этой цепи авторы связывают с риском развития болезней Альцгеймера и Паркинсона, ожирения и диабета 2 типа — все эти заболевания сопровождаются хроническим расстройством сна.