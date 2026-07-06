Найдена причина устойчивости белков, вызывающих болезнь Паркинсона

Исследователи Института цитологии Российской академии наук (ИНЦ РАН) нашли причину устойчивости к иммунитету амилоидных фибрилл, накапливающихся в организме при болезни Паркинсона. Оказалось, что плотное макромолекулярное окружение, характерное для клеток и тканей, может снижать эффективность разрушения амилоидных фибрилл ферментами иммунной системы. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ИНЦ РАН.

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Амилоидные фибриллы представляют собой упорядоченные белковые агрегаты, накопление которых приводит к клеточной гибели и поэтому ассоциировано с развитием ряда тяжелых нейродегенеративных и системных заболеваний, например с болезнью Паркинсона. Одним из перспективных направлений антиамилоидной терапии считается разрушение зрелых амилоидных агрегатов, в том числе с участием ферментов иммунной системы. Однако результаты, получаемые в лабораторных экспериментах с разбавленными растворами, не всегда могут быть напрямую перенесены на человеческий организм, где амилоидные фибриллы находятся в условиях макромолекулярной скученности.

Ученые решили проверить, влияет ли плотное молекулярное окружение на способность ферментов разрушать амилоидные фибриллы, формирующие патологические агрегаты в мозге при болезни Паркинсона.

Оказалось, что макромолекулярная скученность не просто подавляет активность ферментов, а ограничивает их доступ к поверхности крупных амилоидных агрегатов и стабилизирует сами фибриллы. В разбавленной среде продукты деградации по-разному изменяли жизнеспособность клеток, тогда как в условиях скученности эти эффекты частично нивелировались.

«Полученные данные показывают, что плотная биологическая среда может формировать своеобразный барьер, защищающий амилоидные фибриллы от ферментативного разрушения, что может приводить к существенным различиям в эффективности антиамилоидного воздействия протеаз «в пробирке» и в живой ткани», — пояснила ведущий научный сотрудник Лаборатории структурной динамики, стабильности и фолдинга белков ИНЦ РАН Анна Сулацкая.

Этот вывод серьезно повлияет на разработку новых лекарств от болезни Паркинсона.