ИИ научили находить первичный рак печени с точностью 100%

В Институте искусственного интеллекта РТУ МИРЭА создали систему искусственного интеллекта, которая помогает точнее распознавать злокачественные образования печени по компьютерной томографии. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

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При КТ-диагностике печени пациенту после введения контрастного вещества выполняют несколько сканирований через разные промежутки времени. Для врача важно не только то, что видно на каждом снимке, но и то, как изменяется изображение по мере прохождения контраста через ткани. Именно эти изменения нередко помогают отличить один тип опухоли от другого.

Большинство ИИ-алгоритмов рассматривают отдельные снимки независимо друг от друга. Ученые решили научить нейросеть анализировать изменения между ними, потому что именно в этой динамике часто скрывается важная диагностическая информация, по которой можно определить тип опухоли.

Система работает в два этапа: сначала автоматически находит печень на КТ, затем выделяет подозрительный участок и определяет тип опухоли. Во время испытаний новый подход повысил точность классификации с 64 до 86,7% по сравнению с базовой моделью, а чувствительность при выявлении наиболее распространенного первичного рака печени гепатоцеллюлярной карциномы достигла 100% на тестовой выборке.

Разработка стала победителем Всероссийского инженерного конкурса. Результаты исследования опубликованы в рецензируемых научных журналах, получено свидетельство о госрегистрации программы для ЭВМ.