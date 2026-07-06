Обнаружен способ эффективнее выращивать природный «антибиотик»

Ученые Новосибирского госуниверситета (НГУ) нашли способ эффективнее выращивать природный "антибиотик" — микроводоросли, чьи производные обладают противоопухолевой и антиоксидантной активностью. Новый запатентованный способ упрощает масштабирование производства сырья для фармакологии, косметологии и пищевых добавок, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

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Красный белок из микроводоросли Porphyridium purpureum рассматривается как перспективное сырье для фармакологии, однако пока технологии его получения оставались на уровне небольших лабораторных установок порядка нескольких десятков миллилитров.

«Сотрудники НГУ запатентовали способ получения биомассы красной микроводоросли Porphyridium purpureum во вихревом фотобиореакторе, который заметно повышает его продуктивность. Эта красная микроводоросль дает другой набор ценных элементов, в том числе, белков и пигментов с выраженной противоопухолевой и антиоксидантной активностью. Это фактически природный "антибиотик" без выявленных побочных реакций, потому что он синтезирован самой природой», — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в вузе, новый подход ориентирован на переход от лабораторных объемов к десятилитровым реакторам, что важно для последующего промышленного масштабирования.

«Мы показали, как на объеме в десятки литров можно получать Porphyridium purpureum с высокой эффективностью, и этот способ сейчас защищен патентом», — цитирует пресс-служба профессора РАН Игоря Наумова.

Способ предусматривает культивирование микроволоросли на стерильной питательной среде, предложенной сотрудниками Института биологии Южных морей РАН, на основе морской воды в накопительном режиме. Культуру выращивают в вихревом фотобиореакторе, в котором суспензию перемешивает погруженная или плавающая поликарбонатная шайба с заданной частотой вращения. Такое решение обеспечивает мягкое, но равномерное перемешивание клеток в вязкой среде, улучшает подвод питательных веществ, отвод продуктов метаболизма и снижает зоны затенения, где клетки могли бы оседать и погибать. По словам Наумова, те объемы, которые уже освоены в лаборатории, с точки зрения экономики могут оказаться оптимальным решением для начала промышленного применения.