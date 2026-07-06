Ученые научились предсказывать смерть после инфаркта за 30 дней

Исследователи из университета Мюнстера установили, что прогноз для пациентов, перенёсших острый инфаркт миокарда, можно оценить по степени зрелости нейтрофилов – самых многочисленных лейкоцитов крови. Работа опубликована в Nature Cardiovascular Research.

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В норме в кровеносном русле присутствуют только зрелые формы нейтрофилов. Однако при обширном повреждении сердечной мышцы костный мозг переходит в экстренный режим и выбрасывает в кровь незрелые гранулоциты. Это свидетельствует о мобилизации глубинных резервов иммунной системы. Хотя сам факт усиленного выхода нейтрофилов при инфаркте известен медицине уже около 100 лет, впервые удалось доказать, что интенсивность этого процесса напрямую связана с прогнозом для пациента.

В исследовании приняли участие более 200 человек – пациенты с инфарктом, инсультом, хронической сердечной недостаточностью, а также здоровые добровольцы. Для анализа использовалась высокоразрешающая спектральная проточная цитометрия, которая позволяет детально оценить стадию созревания каждой отдельной клетки. Выяснилось, что доля незрелых гранулоцитов (IG) – показатель, определяемый даже при обычном клиническом анализе крови с лейкоцитарной формулой, – является независимым предиктором летального исхода в течение месяца после инфаркта. Этот маркер оказался точнее традиционных биомолекулярных тестов.

Авторы работы подчёркивают, что простой лабораторный тест на незрелые нейтрофилы может помочь врачам уже в первые часы после госпитализации выделять пациентов из группы наивысшего риска. Исследование дополняет современное понимание роли иммунной системы: она не только реагирует на повреждение сердечной мышцы, но и определяет скорость её восстановления, что делает иммунные маркеры всё более значимыми в кардиологической диагностике и прогнозировании.