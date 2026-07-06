Стало известно, какая вакцина меняет работу иммунитета мозга

Международный коллектив молекулярных биологов обнаружил, что инъекции вакцины БЦЖ приводят к изменениям в работе иммунной системы мозга, которые способствуют его очистке от бета-амилоида — токсичных скоплений белков, ускоряющих развитие болезни Альцгеймера. Это потенциально объясняет выявленные ранее связи между приемом БЦЖ и пониженным риском развития данного заболевания, сообщила пресс-служба сети госпиталей Массачусетса (MGB).

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«Вакцины традиционно рассматриваются как инструмент для предотвращения развития инфекций. Результаты наших наблюдений указывают на то, что прививки также могут влиять и на процессы внутри организма, связанные со старением мозга и развитием нейродегенеративных заболеваний», — заявил научный сотрудник Массачусетской больницы общего профиля (США) Марк Уайнберг, чьи слова приводит пресс-служба MGB.

Ученые пришли к такому выводу при проведении эксперимента, нацеленного на изучение действия вакцины БЦЖ на мозг пожилых людей, страдающих от явных форм болезни Альцгеймера, и их сверстников, у которых еще не развились проблемы с остротой умы и памяти. Для проведения этих опытов ученые заручились поддержкой 23 добровольцев, согласившихся получить прививку от туберкулеза и на протяжении года проходить регулярные медосмотры.

В ходе этих осмотров ученые забирали пробы спинномозговой жидкости у пациентов и изучали то, как изменилась работа иммунной системы их мозга, а также замеряли количество бета-амилоида в их мозге и в кровотоке. Аналогичным образом биологи отслеживали перемены в когнитивных способностях пациентов и концентрации нескольких биомаркеров, связанных с развитием болезни Альцгеймера.

Последующие наблюдения показали, что прививка не только повысила активность общего иммунитета пациентов, в том числе и при борьбе с не связанными с туберкулезом инфекциями, но и также поменяла работу клеток микроглии, вспомогательной ткани мозга, играющей важную роль в работе иммунитета мозга. Также изменилось поведение иммунных клеток-моноцитов, присутствующих в спинномозговой жидкости, а доля бета-амилоида упала на 38% в мозге у добровольцев без признаков развития деменции.

Как надеются ученые, результаты этих опытов будут подтверждены в ходе последующих, более массовых клинических испытаниях с участием большего числа добровольцев с ранними формами болезни Альцгеймера. Успешное завершение этих опытов позволит использовать вакцину БЦЖ для замедления развития деменции у носителей данного нейродегенеративного заболевания, а также для его профилактики, подытожили Уайнберг и его коллеги.

О вакцине БЦЖ

Вакцина БЦЖ была разработана французами Альбером Кальметтом и Камилем Гереном еще в 1921 году. Она представляет собой ослабленный штамм возбудителя туберкулеза крупного рогатого скота (Mycobacterium bovis), введение которого в организм приводит к повышению стойкости человека к туберкулезу. Помимо вакцинации, БЦЖ активно используется для иммунотерапии рака мочевого пузыря на протяжении последних пяти десятков лет.