Обнаружены клетки, из-за которых с возрастом увеличивается живот

Ученые из исследовательского института City of Hope (США) обнаружили новый тип стволовых клеток, который может быть причиной возрастного увеличения жировых отложений в области живота. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

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С возрастом у многих людей объем талии постепенно увеличивается, даже если масса тела остается примерно одинаковой. Такой абдоминальный жир связан с повышенным риском диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и других нарушений обмена веществ. До сих пор считалось, что это происходит главным образом из-за старения жировой ткани и увеличения уже существующих жировых клеток.

Однако новое исследование показало, что с возрастом организм начинает активно создавать новые жировые клетки. Чтобы проверить эту гипотезу, ученые пересадили молодым мышам клетки-предшественники жировых клеток (APC), взятые у пожилых животных. Такие клетки быстро образовывали большое количество новых жировых клеток. В обратном эксперименте — когда молодые клетки пересаживали старым мышам — образование жира было значительно слабее.

Дальнейший анализ показал, что в среднем возрасте часть клеток-предшественников превращается в ранее неизвестную популяцию стволовых клеток, получившую название CP-A (возраст-специфичные преадипоциты). Именно они обладают высокой способностью производить новые жировые клетки.

Исследователи также выяснили, что этот процесс регулируется сигнальным путем рецептора LIFR. Анализ образцов человеческой жировой ткани подтвердил наличие аналогичных клеток у людей среднего возраста.

Авторы считают, что открытие может изменить представления о причинах возрастного ожирения. Вместо того чтобы бороться лишь с уже накопленным жиром, в будущем можно будет воздействовать на клетки, которые запускают образование новых жировых отложений. Это делает CP-A перспективной мишенью для разработки новых методов профилактики и лечения возрастного ожирения.