Исследование показало, что предсказывает долгую жизнь

Исследователи из Медицинской школы Чобаняна и Аведисяна при Бостонском университете обнаружили у столетних людей особый профиль метаболитов крови, который отражает не просто обычное старение, а отдельный биологический путь к долгой и относительно здоровой жизни. У людей, достигших 100 лет, наблюдаются необычно высокие уровни некоторых первичных и вторичных желчных кислот, а также сохраняются уровни нескольких стероидов. Особенности отличались от типичных возрастных изменений и были связаны с более низким риском смерти.

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Маркеры долгожителей

Автор работы Стефано Монти отмечает, что исследование указывает на измеримые химические «отпечатки» в крови, связанные с очень долгой и здоровой жизнью. Понимание этих сигналов может помочь выявить биологические механизмы, защищающие организм от возрастного ухудшения.

В работе использовали образцы крови 213 участников New England Centenarian Study. Гематологи изучили 70 столетних участников, их детей и контрольную группу того же возраста, что и потомки долгожителей. С помощью нецелевого метаболомного анализа измерили около 1495 малых молекул в сыворотке крови. Затем сравнили уровни метаболитов у трех групп и отдельно выделили молекулы, меняющиеся с возрастом. Результаты сопоставили с четырьмя независимыми исследованиями.

Ключевые находки

У долгожителей обнаружили повышенные уровни первичных и вторичных желчных кислот, а также сохранение уровней некоторых стероидов. Особенности связаны с более низким риском смерти.

Ученые проанализировали, какие метаболиты связаны с продолжительностью жизни, и создали модель машинного обучения («метаболомные часы») для оценки биологического возраста. Они проверили, связано ли «молодое» состояние метаболитов с выживаемостью.

По мнению авторов исследования, найденные метаболиты могут стать биомаркерами биологического возраста. Они помогут выявлять людей с повышенным риском возрастного ухудшения и отслеживать эффекты от вмешательств. Дальнейшего изучения заслуживают пути, связанные с желчными кислотами, метаболитами кишечных бактерий, окислительным стрессом и стероидами.