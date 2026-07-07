В России создадут препарат для лечения гепатита В

Сеченовский университет и фармацевтическая компания "Р-Фарм" получили грант на создание препарата для лечения гепатита В на основе технологии генного редактирования CRISPR-Cas9. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе вуза.

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Уточняется, что грант позволит перейти от лабораторной разработки к опытно-промышленному прототипу лекарства для удаления вируса гепатита В из инфицированных клеток печени наночастицами с CRISPR-Cas9 комплексами. В основе проекта – разработанный в Сеченовском университете прототип препарата на базе комплексов CRISPR-Cas9 в составе биосовместимых наночастиц.

Как пояснили в вузе, CRISPR-Cas9 представляет собой метод направленного изменения генома, часто называемый "молекулярными ножницами". Его принцип действия базируется на активности высокоточного фермента Cas9, способного уничтожать ДНК вирусов, при этом не затрагивая человеческий геном.

Кроме того, в этом году зарегистрируют и выпустят на рынок первый российский биоаналог препарата канакинумаб для лечения тяжелых аутоиммунных заболеваний. Его создали ученые ФМБА совместно с индустриальным партнером "Орфан-био". Препарат предназначен для людей с ювенильным артритом, псориатическим артритом, болезнью Стилла и другими орфанными синдромами.