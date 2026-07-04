Ученые рассказали об опасности облаков во время загара

В Западной Сибири июнь 2026 года стал самым жарким за весь период инструментальных наблюдений и "обошел" предыдущего лидера - июнь 2012 года - на 0,5-2 градуса, сообщили климатологи Запсибгидромета.

"В течение первой декады июля на юге Западной Сибири будет удерживаться жаркая погода с температурами, превышающими среднемноголетние значения на 2-5 градусов", - говорится в прогнозе ведомства.

В выходные столбик термометра вновь, как и в предыдущие дни, поднимется до 28-30 градусов Цельсия. В такую погоду жители Новосибирска устремляются к водоемам, забывая о безопасности нахождения на солнце.

Между тем, как рассказали изданию СО РАН "Наука в Сибири" ученые Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск), даже при облачности можно получить ожог кожи.

Как правило, в умеренных широтах на равнинной местности облака играют наибольшую роль в ослаблении УФ-излучения - их наличие позволяет увеличить время пребывания на открытом воздухе и уменьшает вероятность получить солнечный ожог, отмечают специалисты.

Однако в некоторых случаях во время переменной облачности, особенно кучевой, может сложиться ложное представление о том, что находиться на солнце без защиты безопасно. Это в итоге может привести к печальным последствиям для организма - даже во время облачной погоды следует проявлять бдительность.