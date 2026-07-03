Молодой исследователь из КБР разработал VR-стартап для борьбы с тревогой

Стартап для борьбы с тревожными состояниями и паникой, основанный на технологиях виртуальной реальности (VR), разработал молодой ученый из Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х. М. Бербекова (КБГУ) Хаджи-Мурат Фиров. Об этом ТАСС сообщили в вузе.

"В КБГУ представили VR-стартап для консультирования и терапии людей с негативными эмоциональными состояниями - тревогой и паникой. Решение направлено на проработку переживаний и достижение ресурсного состояния с помощью виртуальной среды. В основе модели лежат разработанные релаксационные сценарии, которые можно просмотреть с помощью VR-очков и телефона. Пользователя ждут три этапа: природное погружение, мышечная релаксация и обучение технике заземления, которая помогает переключиться с негативных эмоций на текущий момент", - рассказали в вузе.

Автор разработки - выпускник магистратуры вуза Хаджи-Мурат Фиров. Научный руководитель проекта - доцент Института педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования КБГУ Римма Багова. В сценариях используются природные виды Кабардино-Балкарии, аутентичное музыкальное сопровождение и авторская интерпретация психологических техник. Эти особенности стартапа отличают его от других VR-продуктов для психологов. Работа над проектом велась около года.

"Пейзаж республики можно заменить на другой без потери эффекта, но знакомая для пользователя среда может иметь символический смысл и усиливать чувство защищенности. Продукт допускает доработку под запросы, у технологии широкий диапазон применения", - пояснила Багова.

Ученые говорят, что модель помогает снижать волнение и напряжение, бороться с паническими атаками и тревожностью, что актуально для профессий с высоким уровнем стресса. А преимуществами является полное иммерсивное погружение и терапевтическое воздействие.

Государственная экзаменационная комиссия рекомендовала стартап к внедрению в реальную практику. Следующим этапом станет оформление патента, масштабирование продукта и участие в грантах для финансовой поддержки. В планах объединить усилия с Институтом электроники, робототехники и искусственного интеллекта и создать междисциплинарную команду.