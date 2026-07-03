ВОЗ начала испытания препаратов для зараженных Эболой в ДР Конго

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) набирает пациентов в Демократической Республике Конго (ДРК) для клинического испытания препаратов против штамма Бундибуджио вируса Эбола. Об этом говорится в сообщении организации.

В ВОЗ отметили, что начатое накануне исследование позволит оценить, могут ли препарат на основе моноклональных антител MBP134 и противовирусный препарат ремдесивир повысить выживаемость пациентов с заболеванием, вызванным штаммом Бундибуджио. Также будет изучаться эффективность их совместного применения. Испытание спонсирует сама организация, его координируют Национальный институт биомедицинских исследований ДРК, Институт тропической медицины в Бельгии и Оксфордский университет при поддержке Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний. Пока против штамма Бундибуджио нет одобренных вакцин и специфических методов лечения.

Участников исследования будут наблюдать не менее 28 дней. Как заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, запуск испытания дает надежду на получение конкретных результатов для сообществ, находящихся в центре вспышки.

Правительство ДРК объявило о вспышке Эболы 15 мая. По последним данным властей, в стране подтверждены 1 460 случаев заболевания, 447 человек умерли. Зараженные также выявлены в соседней Уганде. Там вирус обнаружили у 20 человек, двое умерли.

По данным ВОЗ, заболевание продолжает распространяться, а работе санитарных служб мешают проблемы с безопасностью, трудности с отслеживанием контактов и недоверие со стороны части местного населения. Ранее Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний оценили общие потребности для борьбы со вспышкой Эболы в регионе в $1,4 млрд.