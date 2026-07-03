Назван рацион питания, снижающий риск рака у женщин

Средиземноморская диета, DASH-рацион и качественное растительное питание могут быть связаны со снижением риска некоторых видов рака у женщин. К такому выводу пришли авторы обзора, опубликованного в журнале Nutrients.

© Lenta.ru

Ученые изучили данные о связи различных моделей питания с риском развития рака молочной железы, колоректального рака и рака яичников. В отличие от многих предыдущих работ, они оценивали не влияние отдельных продуктов или витаминов, а качество рациона в целом. Наиболее убедительные результаты были получены для DASH-диеты, средиземноморского рациона и так называемого «здорового» растительного питания, основанного на овощах, фруктах, цельнозерновых продуктах, бобовых и орехах.

Самая последовательная связь была обнаружена для колоректального рака: высокая приверженность DASH и средиземноморской диете ассоциировалась с более низким риском заболевания. Для рака молочной железы наиболее благоприятные результаты показал именно качественный растительный рацион. При этом исследователи отмечают, что значение имеет не только количество растительной пищи, но и степень ее обработки: продукты с высоким содержанием сахара и рафинированных ингредиентов не дают такого защитного эффекта.

В то же время данных о связи этих моделей питания с риском рака яичников пока недостаточно, чтобы делать однозначные выводы. Однако авторы считают, что соблюдение качественного рациона может стать важной частью профилактики онкологических заболеваний у женщин.