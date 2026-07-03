В России разработали костный цемент с антибиотиком для лечения переломов

В университете имени Губкина вышли за рамки чисто отраслевЫх задач и изобрели состав, актуальный для медицины. Это костный цемент, который в буквальном смысле отдает содержащийся в нём антибиотик, причём намного лучше импортных аналогов. Как разработку, созданную в инженерной лаборатории, смогут применять в операционных?

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Травмы, нагноения при переломах, замена суставов – костный цемент необходим, когда нужно восстановить форму или функцию кости. Каждый день в больницу имени Демихова поступают пациенты, которым требуется операция с использованием этого материала. Избежать осложнений помогают антибиотики, они уже входят в состав импортного цемента. Но зачастую, лекарство оказывается малоэффективно.

"Антибиотики работают только с его поверхности, потому что плотная структура, не пористая и используется, ну процентов 10 того препарата, который есть в составе", - объясняет Владимир Оболенский, руководитель центра гнойной хирургии ГКБ им. В.П.Демихова.

Костный цемент состоит из двух компонентов - порошка и жидкости. Из них после смешивания получается масса, напоминающая пластилин. А через несколько минут она становится прочным материалом. Создать первый российский синтетический биоматериал с антимикробным эффектом была не простая задача. В этой небольшой лаборатории ученые университета нефти и газа имени Губкина несколько лет работали над новым составом, куда входят антибиотик и антисептик. Долгожданному результату предшествовала кропотливая работа и многочисленные эксперименты.

"Изготавливался образец костного цемента с антибиотиком, помещался в дистиллированную воду, перемешивался и спустя определенное количество времени отбиралась, собственно, проба воды, которая в дальнейшем исследовалась. Так мы понимали, какое количество антибиотика у нас высвободилось, высвобождается ли он вообще", - говорит Михаил Кичесов, инженер-исследователь РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

Добились того, что стал высвобождаться, причем до 10 раз больше по сравнению с импортными аналогами. И преимущество нашего цемента не только в этом.

"Мы можем брать пустую матрицу и непосредственно во время оперативного вмешательства смешивать с тем антибиотиком, который нужен конкретному больному", - говорит Владимир Оболенский.

Больше эффективности, меньше осложнений – этого ждут врачи от российского костного цемента. В лаборатории он уже доказал свои преимущества. Осталось пройти доклинические испытания.