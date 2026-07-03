Найдена физиологическая причина синдрома хронической усталости

В австралийском Университете Гриффита изучили физиологические предпосылки к развитию синдрома хронической усталости, с результатами чего можно ознакомиться на страницах журнала Frontiers in Neuroscience. Выяснилось, что у этого распространенного состояния есть вполне механистическое объяснение: ухудшение очистки мозга от отходов.

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По утверждению авторов, это исследование стало первым, связавшим миалгический энцефаломиелит/синдром хронической усталости (ME/CFS) с работой глимфатической системы — грубо говоря, «канализации» мозга, с помощью которой он избавляется от токсичных метаболитов.

В исследовании приняло участие 58 человек — 31 с СХУ и 27 здоровых для сравнения. Каждому сделали диффузионно-тензорную МРТ, которая показывает движение жидкостей в мозге. Выявлена четкая корреляция между специфической симптоматикой ME/CFS вроде «тумана в голове» и удалением отходов. Интересно (и пока непонятно, почему), что больше страдает правое полушарие.

«Мы предлагаем механистическое объяснение тех воспалительных изменений, о которых ранее сообщали другие австралийские и зарубежные научные группы. Это позволяет предположить, что сбой в естественной системе „уборки“ мозга может быть одним из основных факторов развития ME/CFS», — подчеркнул нейроиммунолог Киран Тапалия, ведущий автор исследования.

Глимфатическая система наиболее активна во время сна и практически отключается в периоды бодрствования. Накопление отходов в мозге может провоцировать нейровоспаление.

«Мы выявили, что снижение качества сна сопровождается ухудшением выведения отходов из мозга, что подтверждает важнейшую роль сна в поддержании здоровья мозга», — пояснила профессор Соня Маршалл-Градисник, руководившая исследованием.

Полученные результаты помогут как в более точной диагностике синдрома хронической усталости, так и в разработке будущих методов его лечения.