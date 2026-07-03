Ученые выяснили, какая еда повышает риск образования камней в почках

Высокое потребление свинины может быть связано с более высоким риском образования камней в почках, тогда как регулярное употребление морской рыбы — с более низким. К такому выводу пришли китайские ученые в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition.

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Исследователи проанализировали данные 830 взрослых жителей Китая, включая 299 пациентов с мочекаменной болезнью и 531 человека без этого диагноза. Участники заполняли подробные анкеты о своем рационе, после чего ученые оценили связь между потреблением различных видов мяса и рыбы и вероятностью наличия камней в почках.

Оказалось, что у людей, употреблявших больше всего свинины, вероятность возникновения мочекаменной болезни была более чем в три раза выше по сравнению с теми, кто ел ее реже. В то же время участники, которые чаще включали в рацион морскую рыбу, имели примерно на 67 процентов более низкую вероятность наличия камней в почках. После учета других факторов связи между потреблением переработанного мяса и мочекаменной болезнью обнаружить не удалось.

Авторы отмечают, что исследование носило наблюдательный характер и не доказывает причинно-следственную связь. Тем не менее результаты указывают, что выбор источников животного белка может играть роль в профилактике мочекаменной болезни и заслуживает дальнейшего изучения.