Разработан виртуальный метод диагностики причин бесплодия

Ученые Сеченовского университета создали неинвазивную 3D-технологию для выявления женского бесплодия, которая позволяет без хирургического вмешательства выявлять патологии матки и значительно повышает точность постановки диагноза.

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Исследователи Сеченовского университета представили методику «виртуальной гистероскопии», пишут «Известия».

Инновационный подход основан на объемной УЗИ-реконструкции и помогает находить полипы, миомы и спайки без хирургического вмешательства. Процедура занимает от 15 до 30 минут, снижая вероятность диагностических ошибок почти в пять раз.

Сооснователь агентства Upgrade Азиз Султанов отметил пользу разработки:

«С точки зрения практики это сильно упрощает маршрут пациента. Сейчас бывают ситуации, что женщина может месяцами идти по цепочке обследований, а в итоге все равно попадать на процедуру под наркозом».

Эксперт РОЦИТ Вадим Ампелонский добавил, что нововведение снижает лишнюю нагрузку на пациенток. Отсутствие наркоза позволяет пересматривать состояние здоровья несколько раз, что крайне важно при подготовке к экстракорпоральному оплодотворению. Чувствительность нового 3D-УЗИ при аденомиозе достигает 84%, превосходя стандартные исследования и магнитно-резонансную томографию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые Сеченовского университета разработали инновационный способ выявления полипов эндометрия по анализу крови.