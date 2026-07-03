В России разрабатывают первый экспресс-тест на рак полости рта

В Сеченовском университете разрабатывают первую в России экспресс-тест-систему для выявления предраковых изменений слизистой оболочки рта — достаточно сдать слюну, никаких специальных приборов и подготовки медицинского персонала не нужно. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

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Плоскоклеточный рак слизистой оболочки полости рта объединяет около восьми заболеваний в разных локализациях — щека, небо, язык, ротоглотка — и является одной из самых агрессивных злокачественных опухолей ротовой полости. Сейчас для его диагностики применяют визуальный осмотр, биопсию (забор кусочка ткани), УЗИ и МРТ: все эти методы требуют либо специализированного оборудования, либо врача-онколога. В небольших и отдаленных населенных пунктах ни того, ни другого может не оказаться.

«Новый неинвазивный метод на основе анализа слюны пациента может стать простым и доступным инструментом для выявления предраковых состояний», — рассказал Игорь Решетов, академик РАН, директор Клиники онкологии, реконструктивной хирургии и радиологии Сеченовского Университета.

Слюна содержит биохимические маркеры — молекулы, уровень которых меняется при развитии патологии. Эксперты Института кластерной онкологии планируют запатентовать панель из четырех таких маркеров. По словам авторов, это самая широкая подобная панель в мире.

По словам Игоря Решетова, предполагается двухступенчатая система: врач или стоматолог проводит быстрый тест прямо во время приема.

«Тест даст ответ на вопрос: есть риск развития рака или нет. В случае положительного результата биоматериал вместе с плазмой крови будет отправлен на метаболомный скрининг, чтобы уточнить характер течения заболевания», — уточнил ученый.

Метаболомный скрининг — это одновременный анализ 170 молекул обмена веществ в крови. Для этого в Сеченовском университете создана система «Метабоскан».