Лечение аномалии прикуса, как у Тутанхамона, научились прогнозировать

Ученые НовГУ изучили особенности строения лица у пациентов с так называемым вертикальным типом роста черепа. Схожая аномалия была диагностирована у фараона Тутанхамона — из-за строения челюстей он не мог полностью сомкнуть зубы. Результаты работы позволят стоматологам-ортодонтам заранее прогнозировать развитие патологий прикуса и выбирать наиболее эффективную тактику лечения — в том числе чтобы избежать искривления зубов после снятия брекетов, рассказали «Газете.Ru» в НовГУ.

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Проблема диагностики пациентов с вертикальным типом роста лицевого отдела черепа долгое время оставалась одной из самых сложных в ортодонтии. Обычно под этим термином понимают состояние, при котором нижняя треть лица выглядит неестественно вытянутой, а челюсти растут не столько вперед, сколько вниз. Распространенность вертикального типа роста лица, по разным оценкам, составляет от 2,9 до 14% в популяции. Такое строение лица часто сопровождается серьезными аномалиями прикуса: от нейтрального (нормального) до дистального (нижняя челюсть смещена назад) или мезиального (нижняя челюсть выдвинута вперед). Часто лечение, эффективное для одного пациента, не дает результата у другого, хотя внешне их проблемы могут быть схожи.

Чтобы решить эту задачу, ученые НовГУ провели обследование 770 пациентов (257 мужчин и 513 женщин) в возрасте от 16 до 32 лет.

Исследователи разделили пациентов на группы в зависимости от того, какие именно вертикальные параметры лица были изменены: например, только передняя высота лица, только задняя, обе одновременно увеличены или, напротив, уменьшены. В результате получилось пять групп нарушений строения лица в вертикальном направлении, которые связаны с каждым типом прикуса.

«Мы обнаружили, что нельзя одинаково лечить двух пациентов с вытянутым лицом, если у одного из них увеличена только передняя высота черепа, а у второго уменьшена задняя. Это разные патологии. Наша классификация позволяет ортодонту еще до начала лечения увидеть, с каким подтипом он имеет дело. Наглядный исторический пример понимания такой патологии — случай фараона Тутанхамона. Исследования его мумии показали тяжелую форму дистального прикуса и недоразвитие челюсти», — объяснил профессор кафедры стоматологии НовГУ Роман Фадеев.

Вторая важная находка касается недоразвития челюстей. Ученые выяснили, что у пациентов с нейтральным прикусом, но вертикальным типом роста очень часто встречается заднее положение в черепе как верхней, так и нижней челюсти, а также уменьшение размеров самой нижней челюсти. Это говорит о том, что весь лицевой отдел черепа может быть недоразвит, и лечить только зубы в такой ситуации бесполезно, необходимо воздействовать на рост костей.

Разработанная классификация поможет практикующим стоматологам-ортодонтам по обычному боковому снимку головы пациента определить, к какой из пяти групп относится конкретный случай, и выбрать лечение, которое будет работать долгосрочно.