На Российской орбитальной станции изучат влияние радиации на лекарства

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России предложило реализовать на Российской орбитальной станции (РОС) несколько космических экспериментов, в числе которых исследование влияния радиации на эффективность лекарственных препаратов. Об этом ТАСС сообщили в ФМБА.

"Ведущими подведомственными организациями ФМБА России инициировано несколько космических экспериментов (целевых работ), координацией которых занимается Центр космической медицины и биологии ФМБА России. Работы направлены на исследование воздействия факторов космического полета на различные биологические объекты. <...> Четыре предложенных проекта уже включены в план целевых работ на борту РОС", - рассказали в агентстве.

Так, в числе предложенных проектов находятся оценка сохранности свойств терапевтических стволовых клеток, которые подвергли заморозке, для возможного применения у космонавтов, изучение изменений в системах органов человека и влияния радиации на эффективность лекарственных средств. Кроме того, агентством были предложены эксперименты по совершенствованию методов изучения космического излучения, разработке мер по обеззараживанию поверхностей приборов, а также исследованию влияния радиации и микрогравитации на модификации активности генов.