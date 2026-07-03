У мелатонина нашли неожиданное свойство

Австралийские исследователи установили, что популярная добавка мелатонин, известная прежде всего как средство от бессонницы, способна снижать интенсивность хронической боли. Эффект сопоставим с действием некоторых стандартных обезболивающих, однако специалисты предупреждают, что речь идёт лишь о дополнительной мере, а не о замене основной терапии.

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Группа специалистов из Сиднейского университета опубликовала результаты масштабного анализа, которые могут пересмотреть привычные представления о возможностях мелатонина. Эта биологически активная добавка, традиционно применяемая для нормализации сна и борьбы с инсомнией, продемонстрировала выраженный анальгетический эффект у пациентов с различными формами хронических болевых синдромов.

Учёные провели систематический обзор 23 рандомизированных клинических испытаний, в которых суммарно приняли участие 2028 добровольцев. В выборку вошли люди, страдающие от хронической боли в поясничном отделе, остеоартрита, фибромиалгии, а также пациенты, проходящие восстановительный период после хирургических вмешательств. Обработка данных показала, что приём мелатонина в среднем позволял снизить болевые ощущения на 9–10 пунктов по стобалльной шкале интенсивности. Этот показатель, по оценке авторов, сопоставим с действием нестероидных противовоспалительных препаратов и даже опиоидных анальгетиков, которые традиционно считаются стандартом лечения.

Важным дополнением стало то, что у испытуемых параллельно улучшалось качество сна. Для людей с хроническими болями нарушения цикла «сон–бодрствование» являются частым и тяжёлым сопутствующим фактором, который нередко усугубляет течение болезни. Воздействуя на обе проблемы одновременно, мелатонин может давать дополнительный терапевтический бонус, хотя исследователи специально оговариваются, что текущие данные носят предварительный характер.

Авторы публикации в научном журнале Pain категорически не рекомендуют рассматривать мелатонин как полноценную замену назначенной врачом терапии. Однако, после обязательной консультации с лечащим врачом, его можно использовать в качестве вспомогательного средства, особенно в тех случаях, когда пациент одновременно жалуется и на хроническую боль, и на стойкую бессонницу. Специалисты подчёркивают, что любые коррективы в приём препаратов должны согласовываться с медиками, чтобы избежать неучтённых рисков и взаимодействий.

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