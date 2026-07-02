Кто чаще выдыхается на марафоне — мужчины или женщины

Бразильские и швейцарские медики обнаружили, что женщины во время марафонских забегов в среднем вдвое реже по сравнению с мужчинами выдыхаются и резко снижают скорость движения. Это в особенности характерно для спортсменов-профессионалов, пишут исследователи в статье, опубликованной в научном журнале Scientific Reports.

По мнению ученых, это свидетельствует о наличии существенных физиологических и поведенческих половых различий при беге на выносливость.

"Меньшая уязвимость женщин к резкому истощению сил во время марафонских забегов может быть связана как с различиями в стратегии бега, так и с особенностями в их физиологии. Опыты последних лет показывают, что клетки женщин активнее окисляют жиры, более эффективно используют кислород, а их мышцы содержат в себе больше волокон первого типа, которые медленнее сокращаются и лучше сопротивляются истощению", - говорится в исследовании.

Открытие принадлежит группе швейцарских и бразильских спортивных медиков под руководством профессора Цюрихского университета (Швейцария) Бита Кнехтле и сделано на основе изучения данных, собранных профильными медицинскими службами во время наблюдений за здоровьем участников Берлинского марафона. Этот массовый забег ежегодно проводится на территории столицы Германии с 1974 года в последнюю неделю сентября.

В промежутке между 1999 и 2025 годами все 42 километра Берлинского марафона удалось полностью преодолеть 873 тысячам добровольцев. Ученые воспользовались их данными для оценки того, как часто любители спорта попадали в состояние так называемой "марафонской стены" - внезапного истощения сил на финишных этапах забега, в результате которого скорость их бега резко снижается после исчерпания запасов гликогена, питающего их мышцы.

Профессор Кнехтле и ученые обнаружили, что этому состоянию значительно сильнее и чаще были подвержены мужчины, чем женщины. В среднем представители мужского пола завершали Берлинский марафон на 20-25 минут быстрее, чем женщины, однако 17,6% из них впадали при этом в состояние "марафонской стены", что было характерно лишь для 9,6% участниц. При этом скорость бега у женщин снижалась на 8,3%, а у мужчин - на 10,7%.

Среди профессиональных атлетов эти различия были выражены еще сильнее - мужчины-бегуны в шесть раз чаще выдыхались на финальных стадиях забега, чем спортсменки, способные пробежать 42 км меньше чем за три часа. Это говорит о том, что различия в стабильности бега между мужчинами и женщинами связаны не с различиями в уровне физической подготовки, а связаны с некими фундаментальными физиологическими или поведенческими факторами, которые еще предстоит раскрыть, подытожили исследователи.