Популярный препарат оказался эффективным защитником мозга от деменции

Противогриппозные препараты осельтамивир и DANA предотвращают разрушение защитных молекул мозга у мышей с ВИЧ-инфекцией и улучшают показатели памяти — причем эффект оказался сильнее у самок. Результаты работы ученых Северо-Западного университета опубликованы в журнале Med.

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Мохамед Абдель-Мохсен и коллеги изучали роль гликанов — длинноцепочечных молекул сахаров, покрывающих поверхность нейронов. Гликаны, в особенности сиаловые кислоты на их концах, защищают клетки от чрезмерного воспаления. Выяснилось, что у людей с ВИЧ, у которых развиваются когнитивные нарушения, гликаны деградируют значительно быстрее, чем у ВИЧ-положительных без снижения умственных функций. Авторы наблюдали 40 пар таких пациентов на протяжении восьми лет.

Осельтамивир и экспериментальный препарат DANA относятся к классу ингибиторов нейраминидазы: именно этот фермент расщепляет сиаловые кислоты на поверхности клеток. Блокируя его, оба препарата сохраняют целостность гликанового «панциря» нейронов. В экспериментах на мышах с ВИЧ-инфекцией оба вещества достоверно улучшали показатели памяти. У самок эффект был выражен сильнее, что авторы связывают с возможным влиянием эстрогенов на деградацию гликанов в период менопаузы.

Авторы особо подчеркивают: работа носит предварительный характер, выполнена преимущественно на животных моделях, и необходимы клинические испытания, прежде чем говорить о применении у людей. Тем не менее обнаруженный механизм открывает новое направление в поиске методов лечения ВИЧ-ассоциированного нейрокогнитивного расстройства.