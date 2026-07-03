Ученые заявили, что 50% случаев деменции можно предотвратить

Ученые Университета Кертина (Австралия) опубликовали в журнале Lancet Healthy Longevity масштабный обзор программ профилактики деменции в восьми странах. Главный вывод — почти половину случаев деменции можно предотвратить, но существующие подходы к информированию людей не работают так, как должны.

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Знать и делать — разные вещи

До 45% случаев деменции связаны с факторами, которые человек способен изменить сам — малоподвижный образ жизни, курение, низкий уровень образования, социальная изоляция. Казалось бы, достаточно рассказать людям об этих рисках — и они начнут действовать. Но исследование показывает, что это не работает.

«Почти каждый второй случай деменции потенциально предотвратим — если вовремя взяться за факторы риска. Но просто рассказывать людям о существующих рисках недостаточно — информационные кампании важны, но сами по себе они редко приводят к значимым или долгосрочным изменениям в поведении», — говорит автор исследования профессор Марио Сиерво из Школы общественного здравоохранения Университета Кертина.

Масштабные кампании по повышению осведомленности охватывают широкую аудиторию, однако в итоге дают лишь незначительный прирост знаний и почти не меняют реального поведения людей.

Мышцы важнее, чем думали

Параллельно та же группа ученых опубликовала второе исследование с неожиданным акцентом. Анализ данных почти 500 000 взрослых показал, что мышечная сила и состав тела напрямую влияют на риск деменции.

Люди с низкой мышечной силой и одновременно избыточным жиром в организме — медики называют это состояние саркопеническим ожирением, то есть сочетанием слабых мышц и лишнего веса — имели значительно более высокий риск развития деменции. При этом ожирение само по себе не повышало риск, если человек сохранял мышечную силу.

Проще говоря, дело не столько в весе, сколько в том, есть ли у человека функциональные, работающие мышцы. Это меняет привычный взгляд на профилактику — недостаточно просто похудеть, нужно ещЕ и поддерживать физическую форму.

Деменция — не приговор возраста

Профессор Блоссом Стефан, заведующая кафедрой деменции в Институте enAble при Университете Кертина, указывает на еще одну проблему — устойчивый миф о том, что деменция неизбежна в старости.

«До сих пор широко распространено мнение, что деменция — неизбежная часть старения, что не соответствует действительности. Но даже когда люди осведомлены о рисках, такие препятствия, как нехватка времени, стоимость и отсутствие мотивации, могут помешать им изменить свой образ жизни», — говорит профессор Стефан.

Что реально работает

Исследование выявило четкую закономерность: интерактивные форматы неизменно эффективнее пассивных лекций и плакатов. Среди подходов, которые показали результат:

онлайн-программы с практическими заданиями по улучшению здоровья мозга;

персонализированная оценка рисков, показывающая каждому человеку, как его образ жизни влияет на вероятность деменции;

программы через местные сообщества — когда занятия ведут инструкторы из числа самих участников, врачи или лидеры общин.

«Когда люди понимают, какие риски для них существуют, и им предлагаются четкие, практические способы действий — особенно через надежные общественные сети — они с большей вероятностью внесут значимые изменения», — объясняет профессор Сиерво.

Ключевое слово здесь — доверие. Программа, которую ведет знакомый врач или уважаемый человек из того же района, работает иначе, чем государственная брошюра.

Что нужно изменить в системе

Авторы призывают пересмотреть саму логику профилактики деменции на государственном уровне.

«Нам необходимо сочетать широкую информационную кампанию с целенаправленной поддержкой, которая поможет людям предпринять действия. Это означает инвестирование в программы, которые доступны, учитывают культурные особенности и разработаны совместно с местными сообществами, а не просто предоставляются им», — говорит профессор Стефан.

По ее словам, с учетом ожидаемого роста числа случаев деменции в ближайшие десятилетия профилактика остается одним из самых мощных доступных инструментов — но только если подход к ней кардинально изменится.