Запатентован инновационный препарат для защиты печени

Коллектив ученых Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова получил патент на изобретение — «Гепатопротекторная композиция на основе орнитина, наночастиц селена и метилурацила».

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Безопасность и первые лабораторные испытания

Новая лекарственная субстанция представляет собой комплексную смесь, где каждый компонент выполняет свою функцию. Разработчики объясняют, что задача заключалась в объединении веществ с разными, но взаимодополняющими свойствами. Орнитин стимулирует метаболические процессы, активирует обезвреживание продуктов обмена веществ и поддерживает энергетическое восстановление печени. Метилурацил в этой системе не просто растворяется, а осаждается на поверхности наночастиц селена, которые выступают в роли «средства доставки» активных веществ и обеспечивают их более эффективное проникновение.

«Это очень сложная смесь, но мы предварительно проверили ее на мышах: она оказалась не токсична, стабильна и показала свое протекторное (защитное) действие», — пояснил профессор кафедры «Болезни животных и ветеринарно-санитарная экспертиза» института ветеринарной медицины и фармации, доктор ветеринарных наук Сергей Козлов.

Таким образом, на первом этапе исследований была подтверждена базовая безопасность композиции, а также зафиксирован ее защитный эффект в экспериментальных условиях.

Эффективность в экспериментах

В ходе лабораторных опытов у грызунов вызывали лекарственный гепатит, после чего применяли новый препарат. Результаты показали выраженный гепатопротекторный эффект композиции.

При этом в рамках исследования новая разработка сравнивалась с уже известными на рынке гепатозащитными средствами, что позволило оценить ее потенциальную эффективность на фоне существующих аналогов.

Перспективы применения и дальнейшие исследования

Разработчики подчеркивают, что новинка существенно усиливает детоксикационный эффект, однако до выхода в практическое применение еще далеко. Сейчас ученые продолжают доклинические испытания, изучая переносимость препарата и его действие на других животных.

В перспективе препарат может стать более доступным аналогом дорогостоящих средств защиты печени. По словам авторов, рынок испытывает потребность в качественных и недорогих гепатопротекторах: существующие препараты имеют ограничения по спектру действия, возможные побочные эффекты и высокую стоимость.