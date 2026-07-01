В России разработали тест для оценки агрессивности рака

Уральский ГМУ Минздрава разработал ПЦР-тест, который определяет степени агрессивности рака молочной железы. Об этом сообщили в канале Минздрава РФ в "Макс". пресс-службе организации.

"В Уральском ГМУ Минздрава России разработана тест-система для оценки агрессивности рака молочной железы. Она анализирует активность гена mTOR, которая связана с ростом и агрессивностью опухоли, одновременно исследует два "гена-эталона" - TBP и RPLP0, активность которых обычно остается стабильной. Они помогают повысить точность анализа. Также с помощью ПЦР в реальном времени анализирует генетический материал, чтобы точно определить уровень активности нужных генов", - говорится в сообщении.

Разработка требует минимальное количество биоматериала и реагентов, потому что все показатели изучаются сразу. Проведение отдельных тестов не требуется. Она также полностью совместима с российскими наборами для выделения РНК и отечественным оборудованием. Сама система разработана на российской компонентной базе и защищена патентом.

Уточняется, что тест показал высокую чувствительность: он улавливает даже незначительные изменения активности генов. В ходе испытаний была продемонстрирована и стабильность: результаты не менялись при повторных анализах.