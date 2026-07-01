Ученые тестируют препарат для замедления старения: что нужно знать о ER-100

Биотехнологическая компания в США начала тестировать препарат ER-100, который перепрограммирует клетки и потенциально может замедлять процессы старения зрительного нерва. Первую дозу ввели пациенту с глаукомой и сосудистым заболеванием, нарушающим кровоснабжение внутри глаза. «Вечерняя Москва» узнала, как работает препарат, станет ли он шагом к вечной молодости и сохранению зрения.

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Изначально препарат ER-100 тестировали на животных. Эксперимент показал положительные результаты, после чего было решено продолжить исследования.

Шанс есть

Многие ученые сегодня работают над препаратами, способными продлить жизнь человека. По словам доктора медицинских наук, терапевта, автора книг по медицине Андрея Звонкова, тестируемый сегодня ER-100 — один из таких.

Это достаточно перспективная попытка привести человека к вечной молодости, — говорит Андрей Звонков. — Более точно можно будет сказать только по результатам эксперимента. Но пока каждый полученный ответ будет порождать новый вопрос — в науке так всегда. Люди исследуют процессы старения уже много лет, начали еще на рубеже 19-20 веков.

Вспомним даже повесть «Собачье сердце» Михаила Булгакова. Подобные эксперименты действительно были. Но тогда речь об омоложении была чем-то фантастическим. А сегодня, с современными технологиями, шансов на успех стало в разы больше.

Перезагрузить «часы»

Главный врач частной клиники, микрохирург, доктор медицинских наук Татьяна Шилова отмечает, что препарат ER-100 представляет собой экспериментальную генную терапию.

С помощью вирусного вектора (модифицированный вирус, предназначенный для доставки генетического материала в клетки. — «ВМ») в клетки сетчатки доставляется определенная инструкция, которая должна временно запустить выработку трех факторов OSK (аббревиатура трех белков ОСТ4, SOX2 и KLF4. — «ВМ»), — поясняет врач.

По словам Татьяны Юрьевны, белки OCT4 и SOX2 участвуют в поддержании свойств молодых и стволовых клеток, а KLF4 регулирует процессы созревания, деления и реакции на повреждение.

Представьте, что у клеток есть внутренние «биологические часы». Белки ОСТ4, SOX2 и KLF4 в данном случае будут как «мастер-ключи». Они могут перезагрузить эти «часы», вернув клеткам более молодое состояние. Такой процесс называется «частичное эпигенетическое перепрограммирование», — объясняет офтальмолог, сотрудник научно-исследовательского института молекулярной и клеточной медицины РУДН Светлана Первых.

Как отмечает Татьяна Шилова, препарат с таким составом должен влиять на активность генов, при этом не изменяя последовательность ДНК.

Чего ждать?

Светлана Первых считает, что после испытаний на животных препарат действительно стал большим прорывом в медицине. Однако сейчас очень важно следить за ситуацией дальше. Надежда есть, но до окончательного «да» еще далеко, считает Светлана Первых.

По словам Татьяны Шиловой, сейчас главное — отследить момент, каким будет влияние препарата на человеческий организм, появятся ли улучшения.

Важно понимать, что восстановить получится лишь те клетки, которые повреждены, но еще живы. Возможность возвращения полностью утраченного зрения пока не доказана, — замечает Татьяна Юрьевна. — В ходе эксперимента особое внимание будет уделяться безопасности. Слишком сильное перепрограммирование может изменить нормальную специализацию клетки или вызвать неконтролируемые процессы. Именно поэтому активность факторов OSK должна строго регулироваться, а наблюдение за участниками исследования будет длительным.

Сейчас, по словам офтальмолога Татьяны Шиловой, есть способы лечения глаукомы и ишемического поражения зрительного нерва, но они не устраняют повреждения клеток.

Поэтому, если исследования подтвердят, что препарат может безопасно улучшать работу зрительного нерва, интерес пациентов будет высоким, особенно среди людей старшего возраста, — отметила Татьяна Юрьевна. — Но спрос возникнет после получения ответов на вопросы о том, насколько будет выраженным улучшение зрения, как долго сохранится эффект, каковы риски, сколько будет стоить.

При этом на данном этапе ER-100 предназначен для конкретных заболеваний. Он не подойдет для лечения катаракты, близорукости или других возрастных заболеваний сетчатки. Это не новая медицинская практика, а первый этап клинического эксперимента.

Советы врачей

Первое, о чем говорит каждый доктор, — не ждать причин для жалоб.

Глаукома может долго развиваться незаметно. Люди нередко обращаются к врачам уже после необратимой утраты части поля зрения, — сказала Татьяна Шилова. — После 40 лет желательно не реже одного раза в год измерять внутриглазное давление и проходить осмотр офтальмолога. Одной проверки остроты зрения по таблице недостаточно.

Светлана Первых рекомендует не забывать о солнцезащитных очках, особенно в летнее время.

Важно выбирать качественные солнцезащитные очки с UV-фильтром. Ультрафиолет ускоряет старение глаз, способствует развитию катаракты и поражению центральной части сетчатки, — объяснила Светлана Первых.

Кроме того, как добавила Татьяна Шилова, особенно стоит следить за зрением людям с высокой степенью близорукости, сахарным диабетом, сосудистыми заболеваниями или с ранее выявленным повышенным внутриглазным давлением. Также внимательными нужно быть тем, у кого есть родственники, страдающие глаукомой.

Немалую роль играет правильное питание. Включите в рацион продукты, богатые антиоксидантами: темную листовую зелень, чернику, морковь, рыбу, — советует Светлана Первых. — Здоровый образ жизни тоже продлит молодость. Особенно сильно сосудам глаз вредит курение. Длительная работа за компьютером тоже не идет на пользу. Желательно каждые 20 минут делать 20-секундные перерывы, чтобы снять нагрузку с глаз.

СПРАВКА

Глаукома — группа заболеваний органов зрения, при которых повышается внутри глазное давление. Может привести к полной слепоте. Чаще всего проявляется у людей старше 40 лет. На ранних стадиях глаукомы явных симптомов нет, но по мере прогрессирования заметны сужение поля зрения, ухудшение периферического зрения, «туман» перед глазами».

*В заголовке использована цитата из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».