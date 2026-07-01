Японские ученые получили деньги на испытания препарата для выращивания зубов

Японская биотехнологическая компания Toregem BioPharma, основанная в 2020 году как стартап Киотского университета, завершила Pre-Series C раунд финансирования, привлекший около $5,3 млн (850 млн иен). Общий объём привлечённых средств, включая гранты и субсидии, превысил $29 млн (4,6 млрд иен).

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Разработанный компанией препарат TRG-035 представляет собой нейтрализующее антитело, которое блокирует белок USAG-1, подавляющий развитие зубных зачатков. По замыслу учёных, удаление этого биологического барьера активирует «спящие» зубные зачатки в челюсти и запускает рост зубов третьего поколения. В доклинических исследованиях на мышах и хорьках препарат привёл к успешному прорезыванию новых зубов.

Первая фаза клинических испытаний стартовала в сентябре 2024 года в больнице Киотского университета. В ней участвовали 30 здоровых мужчин в возрасте от 30 до 65 лет, у каждого из которых отсутствовал как минимум один коренной зуб. Главной задачей этапа была проверка безопасности — по предварительным данным, серьёзных побочных эффектов не выявлено.

Полученные средства направят на проведение второй фазы испытаний в Японии и подготовку к клиническим разработкам в США. На следующем этапе препарат планируют тестировать на детях от 2 до 7 лет с врождённой анодонтией — редким заболеванием, при котором отсутствуют шесть и более постоянных зубов. Именно дети стали приоритетной целевой группой: традиционная имплантация в раннем возрасте часто невозможна из-за продолжающегося роста челюстных костей.

Разработчики рассчитывают, что в будущем технология поможет и взрослым, потерявшим зубы из-за кариеса или травм. Однако пока препарат остаётся экспериментальным: его эффективность у человека официально не подтверждена. Полные результаты первой фазы ещё не опубликованы в рецензируемых научных журналах. По оценкам компании, коммерческий выход на рынок возможен к 2030 году, а стоимость одной процедуры может составить около 10 тысяч долларов.

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