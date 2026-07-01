Ученые нашли необычный способ защитить мозг от последствий недосыпа

Ежедневное употребление кофе может уменьшать тревожность и защищать организм от нарушений, вызванных сочетанием недосыпа и жирной пищи. К такому выводу пришли ученые, чье исследование опубликовано в журнале Food & Function (F&F).

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В ходе эксперимента мышей в течение девяти недель кормили жирной пищей и почти полностью лишали сна — такой режим имитировал распространенный современный образ жизни. Часть животных ежедневно получала кофе. Затем ученые оценили состояние мозга, печени, кишечной микрофлоры и обмена веществ.

Оказалось, что кофе снижал выраженность тревожного поведения, защищал нервные клетки гиппокампа от повреждений и уменьшал жировое перерождение печени. Кроме того, напиток способствовал восстановлению состава кишечной микробиоты, улучшал обмен жиров и желчных кислот в печени, а также снижал воспалительные процессы.

Авторы считают, что защитный эффект кофе связан с одновременным воздействием на кишечник, печень и мозг. Однако исследование проводилось только на мышах, поэтому говорить о таком же эффекте у людей пока рано.