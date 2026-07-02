Паразит, живущий на кошках, может вызывать слепоту у трети человечества

Международная группа учёных опубликовала исследование, в котором призвала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать паразита Toxoplasma gondii реальной угрозой для здоровья миллиардов людей. Этот микроорганизм, который переносится кошками и может заражать до трети населения планеты, долгое время считался безобидным. Однако новое исследование показало, что он является ведущей причиной инфекционных поражений глаз и потери зрения в мире. Об этом пишет издание Mirror.

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Хотя большинство инфицированных не испытывают симптомов, у людей с ослабленным иммунитетом токсоплазмоз может вызывать гриппоподобные состояния. В некоторых случаях паразит остаётся в организме в спящей форме годами, а затем активируется, поражая сетчатку. Симптомы глазной формы включают боль, покраснение, затуманенное зрение и появление «мушек» перед глазами. При отсутствии лечения это может привести к необратимой слепоте.

Авторы исследования, профессор Джастин Смит (Университет Флиндерса, Австралия) и доцент Жуан Фуртадо (Университет Сан-Паулу, Бразилия), объединили усилия экспертов из Северной и Южной Америки, Европы, Африки и Азии. Они подчёркивают, что токсоплазмозу «уделяется мало внимания» в глобальных программах здравоохранения, несмотря на его распространённость и серьёзные последствия для зрения.

Люди заражаются паразитом при употреблении недостаточно термически обработанного мяса, загрязнённой воды или продуктов, а также при контакте с кошачьими фекалиями. Кошки, в свою очередь, инфицируются через заражённую пищу или воду. В группе риска также находятся беременные женщины, так как токсоплазмоз может вызывать врождённые пороки у плода.

Учёные настаивают на том, что инфекцию можно предотвращать с помощью простых мер общественного здоровья: повышения безопасности пищевых продуктов, обеспечения чистой водой, улучшения санитарных условий и расширения дородового наблюдения. Получение официального статуса «забытой тропической болезни» от ВОЗ, по их мнению, позволило бы привлечь ресурсы для эффективной профилактики и лечения, снизив бремя глазных инфекций во всём мире.