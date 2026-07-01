Популярную добавку связали с уменьшением хронической боли

Мелатонин — популярная добавка, которую обычно используют для борьбы с бессонницей — может помочь уменьшить хроническую боль. К такому выводу пришли ученые из Сиднейского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Pain.

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Исследователи проанализировали данные 23 рандомизированных клинических исследований с участием 2028 человек. В них участвовали пациенты с хронической болью в спине, остеоартритом, фибромиалгией, а также люди, восстанавливавшиеся после операций. Анализ показал, что мелатонин в среднем снижал интенсивность боли примерно на 9–10 баллов по 100-балльной шкале — это сопоставимо с эффектом некоторых широко применяемых обезболивающих препаратов, включая нестероидные противовоспалительные средства и опиоиды.

Кроме уменьшения боли, мелатонин улучшал качество сна, что особенно важно для людей с хроническими болевыми синдромами. По словам ученых, нарушения сна и хроническая боль тесно связаны между собой, поэтому воздействие сразу на обе проблемы может повысить эффективность лечения.

Авторы подчеркивают, что мелатонин не должен заменять стандартную терапию. Однако после консультации с врачом он может использоваться как дополнительное средство, особенно у пациентов, которые одновременно страдают от бессонницы и хронической боли.