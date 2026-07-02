Ученые выяснили, у каких людей недосыпание сильнее ускоряет старение мозга

Ученые из Университета Эдит Коуэн выяснили, что недостаток сна может значительнее ускорять старение мозга сильнее у людей с определенными вариантами гена AQP4, отвечающего за работу системы очищения мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).

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Исследователи проанализировали данные долгосрочного австралийского исследования, в котором участвовали пожилые люди без признаков деменции. Ученые сопоставили 13 распространенных вариантов гена AQP4 с качеством сна участников, результатами МРТ и изменениями когнитивных функций, которые отслеживались на протяжении нескольких лет.

Ген AQP4 регулирует работу так называемой глифатической системы — механизма, который во время глубокого сна помогает выводить из мозга продукты обмена, включая бета-амилоид, накопление которого связывают с развитием болезни Альцгеймера.

Оказалось, что влияние плохого сна на мозг зависит от генетических особенностей человека. У носителей некоторых вариантов AQP4 короткая продолжительность сна была связана с более быстрой потерей серого вещества — области мозга, содержащей нервные клетки и участвующей в памяти и принятии решений. Кроме того, у людей, которым требовалось много времени, чтобы заснуть, чаще наблюдалось уменьшение общего объема мозга.

Эти изменения сопровождались более быстрым ухудшением памяти и других когнитивных функций. При этом у носителей других вариантов гена аналогичной связи практически не наблюдалось. Исследователи подчеркивают, что полученные данные также необходимо подтвердить в более крупных и разнообразных группах участников.

По словам авторов, результаты показывают, что один и тот же генетический вариант может оказывать как защитное, так и неблагоприятное действие в зависимости от качества сна. Это делает сон одним из потенциально управляемых факторов, способных влиять на риск возрастных изменений мозга.