Минздрав обновил стандарт лечения депрессии

Министерство здравоохранения РФ представило проект обновленного стандарта медицинской помощи для россиян, страдающих депрессией. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

© Газета.Ru

Ключевое изменение — расширение терапевтического охвата. Раньше сеансы психотерапии по ОМС могли получить 25% пациентов, однако после обновления стандарта они становятся обязательными для каждого.

Количество оплачиваемых сеансов вырастет с 10 до 14. В перечень немедикаментозных методов для сложных случаев добавили плазмаферез, лазеротерапию и тренировки с биологической обратной связью.

В отношении фармакотерапии предусмотрены отказ от использования устаревших препаратов и приоритетное назначение современных антипсихотиков.

В то же время отмечается, что стоимость современных препаратов значительно возросла, что создает дополнительную нагрузку на фонды обязательного медицинского страхования. Это может затруднить доступ пациентов из регионов к новым стандартам медицинской помощи, особенно в условиях ограниченного бюджета.

До этого заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского университета рассказал, что шизофрения и рекуррентная депрессия могут развиваться из-за снижения активности лобных долей мозга, несмотря на то, что формально это разные диагнозы.