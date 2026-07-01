В Калининграде создали прибор для борьбы с болезнью Альцгеймера

Сотрудники Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта разработали мобильный прибор, позволяющий более эффективно оценивать кровоток в артериях головного мозга при лечении и диагностике когнитивных заболеваний, например, болезни Альцгеймера. Об этом ТАСС сообщила врач функциональной диагностики центра когнитивного здоровья БФУ Екатерина Андреева.

Когнитивные заболевания - это нарушения функций памяти, внимания, мышления, речи, ориентации в пространстве и времени. Они могут быть вызваны разными причинами: нейродегенеративными заболеваниями (например, болезнь Альцгеймера), сосудистыми нарушениями, травмами головы, дефицитом витаминов, эндокринными заболеваниями, хроническим стрессом и другими факторами.

"Мы смотрим кровоток основных мозговых артерий, пока пациент решает определенные задачи по восстановлению или по диагностике когнитивных заболеваний, и в зависимости от показаний прибора сразу корригируем программу реабилитации. Это очень удобный в применении прибор, он достаточно компактный и простой в использовании при ультразвуковых исследованиях. Мы имеем моментальный результат и получаем возможность давать пациенту адекватные задания, подбирать индивидуальные тренировки. Пока существующие приборы, датчики не решают эту задачу в должном объеме и сложнее в использовании. Наш прибор более точный", - сообщила собеседница агентства.

По словам Андреевой, спектр когнитивных заболеваний у пациентов центра достаточно широк, в частности, это болезнь Альцгеймера, старческая деменция, травматизм.

В центре стремятся продлить самостоятельность, функциональность, социальную адаптированность пациентов. Основную часть пациентов составляют пожилые люди, но есть и молодежь. В основе принципа работы нового прибора лежит доплерометрия - метод ультразвукового исследования для оценки кровотока, в частности, в сосудах.

Исследования основаны на эффекте Доплера - изменении частоты ультразвуковых волн при отражении от движущихся объектов, таких как кровь. Уже запатентованный прибор ученые БФУ разработали совместно с коллегами из государственного медицинского университета имени академика Павлова.

О центре когнитивного здоровья

Центр когнитивного здоровья (нейрореабилитации) открыли на базе Университетской клиники БФУ в конце сентября 2025 года. Там жители Калининградской области могут пройти комплексную программу диагностики и лечения когнитивных заболеваний с использованием современных технологий, а также когнитивные тренинги, в том числе разработанные учеными Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта.

Центр создан в партнерстве с Первым Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом имени академика И. П. Павлова в рамках федеральной программы "Приоритет-2030" и при поддержке Министерства здравоохранения Калининградской области. Прием ведут эксперты из Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга - терапевт, эндокринолог, медицинский психолог, невролог, врач функциональной диагностики.

Кристиан Андреас Доплер - австрийский математик и физик, профессор. Наиболее известен исследованиями в области акустики и оптики.