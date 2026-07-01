В России нашли способ диагностировать опасные проблемы с метаболизмом

В Сеченовском университете разрабатывают прибор, который диагностирует метаболический синдром за одну минуту: пациент дышит в мундштук, масс-спектрометр улавливает летучие органические соединения в выдыхаемом воздухе, а нейросеть в связке с графами знаний ставит диагноз. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

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Работу ведут в Институте персонализированной кардиологии под руководством профессора Филиппа Копылова. Аспирант Аида Гаджиахмедова анализирует три массива данных одновременно: состав летучих органических соединений в выдыхаемом воздухе, результаты биоимпедансного анализа состава тела и стандартные клинико-лабораторные показатели. Комплексный анализ всех трех источников позволяет диагностировать метаболический синдром — опасное сочетание ожирения, артериальной гипертензии и нарушений углеводно-жирового обмена, которое резко повышает риск инфаркта и инсульта.

Ключевое отличие подхода от традиционного машинного обучения — использование графов знаний. Эта технология позволяет системе учитывать сложные взаимосвязи между биомаркерами: например, как один показатель меняет интерпретацию другого. Именно поэтому модель точнее работает при диагностике многофакторных метаболических состояний, чем алгоритмы, рассматривающие каждый признак по отдельности.

Конечная цель — портативный анализатор для клинического и дистанционного использования. По замыслу авторов, такое устройство ускорит скрининг метаболического синдрома, которым, по мировым данным, страдает каждый четвертый взрослый. Исследование находится в стадии разработки и апробации.