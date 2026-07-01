Обнаружена неожиданная опасность заменителей сахара

Искусственные и низкокалорийные заменители сахара могут негативно влиять на обмен веществ и здоровье кишечника. К такому выводу пришли ученые из Университета Тафтса. Результаты обзора и метаанализа опубликованы в журнале Current Atherosclerosis Reports (CAR).

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Исследователи проанализировали данные 21 рандомизированного клинического исследования с участием взрослых. Оказалось, что по сравнению с водой или плацебо употребление заменителей сахара было связано с повышением уровня инсулина натощак и гликированного гемоглобина (HbA1c), который отражает средний уровень сахара в крови за последние несколько месяцев. Также ученые обнаружили признаки ухудшения чувствительности тканей к инсулину.

Одним из возможных объяснений исследователи называют влияние подсластителей на кишечный микробиом. Некоторые из них изменяли состав и работу кишечных бактерий, что впоследствии отражалось на обмене веществ. Кроме того, анализ крупных наблюдательных исследований показал связь между регулярным употреблением заменителей сахара и более высоким риском развития сердечно-сосудистых и других кардиометаболических заболеваний.

Авторы подчеркивают, что имеющихся данных пока недостаточно, чтобы окончательно говорить о вреде всех заменителей сахара, поскольку разные вещества могут действовать по-разному. Однако ученые советуют не считать такие подсластители полностью безопасной альтернативой сахару и по возможности ограничивать их употребление.