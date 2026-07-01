Уральская студентка создала белковый напиток из сыворотки

Полностью натуральный, без применения искусственных добавок, высокобелковый напиток с длительным сроком хранения создала студентка Уральского государственного экономического университета Светлана Чукавина. В качестве сырья она использовала сыворотку, образующуюся при производстве творога и сыра, а из нее получила изолят с 87-процентной концентрацией белка.

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Это основной строительный компонент в организме человека, но нередко его содержание в рационедостаточно. Наш напиток помогает восполнить дефицит: в порции - 20 граммов белка, оптимальное количество для одного приема пищи, - говорит Светлана.

Другое преимущество продукта в том, что при отсутствии консервантов в нем надолго сохраняются полезные компоненты - натуральные витамины и минеральные вещества, которые укрепляют иммунитет и способствуют нормальной работе желудочно-кишечного тракта. Такого эффекта удалось достичь благодаря уникальной технологии обработки не привычной термической пастеризацией, а высоким давлением, с использованием специализированного оборудования Института физики металлов им. Михеева УрО РАН.

Без пастеризации продукт портится уже через сутки, так как начинается активное развитие микрофлоры. Однако после обработки под давлением 550 атмосфер рост патогенных микроорганизмов не наблюдается в течение недели, а общий срок хранения при температуре +2-6°C может достигать 14 дней. На российском рынке пока нет аналогов, произведенных с применением такой технологии, - большинство высокобелковых напитков пастеризуют термически, - подчеркивает завкафедрой технологии питания УрГЭУ Ольга Чугунова, научный руководитель юной исследовательницы.

Многие белковые продукты, представленные на рынке, насыщены молочнокислыми бактериями, однако вкус, который они дают, нравится не всем, отмечает Светлана. К тому же с возрастом молочные продукты усваиваются труднее. Поэтому, учтя пожелания потенциальных потребителей, она разработала рецепт напитка, не содержащего кисломолочные бактерии, и наделила его ярким тропическим вкусом, добавив фруктовое пюре.

Проект студентки - дипломная работа, впереди у нее поступление в магистратуру, где Светлана намерена детально проработать вопросы себестоимости, упаковки, рекламы и продвижения продукта, а затем подготовить его к возможному запуску в производство.