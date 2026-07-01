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В Арктическом плавучем университете впервые исследуют фагоцитарную активность клеток крови

ТАСС

Ученые впервые будут исследовать фагоцитарную активность нейтрофилов - наиболее многочисленной группы лейкоцитов (белых кровяных телец), составляющей основу врожденного иммунитета - у участников экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ), сообщила ТАСС старший научный сотрудник лаборатории эндокринологии им. профессора Ткачева Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) Александра Елфимова.

В Арктическом плавучем университете изучат фагоцитарную активность клеток крови
© ТАСС
"В этом году исследование иммунных маркеров о будет включать оценку изменения фагоцитарной активности нейтрофильных гранулоцитов (или просто нейтрофилов) в динамике рейса. Ожидается получить различные типы реакций: увеличение фагоцитарной активности к окончанию рейса, ее снижение, например, в результате стресса, или отсутствие реакции", - рассказала Елфимова.

Нейтрофилы относятся к клеткам иммунитета, одной из функций которых является фагоцитоз - поиск, захват и уничтожение микробов.

"Наш мир он не стерилен, всегда какие-то бактерии и вирусы присутствуют, и в организме есть клетки иммунитета - нейтрофилы, одна из функций которых - это захват и ликвидация различных микробов", - пояснила собеседница агентства.

При этом в экстремальных условиях высокоширотной экспедиции реакции ее участников могут быть разными. Забор крови будет проводиться на борту, а дальнейшие исследования сделают уже в лаборатории по завершении рейса. К пробам будут добавлять специальные латексные частицы, нейтрофилы их будут захватывать, и по тому, сколько клетки крови поглотили частиц, исследователи оценят их активность.

Об экспедиции

20-й рейс научно-образовательной экспедиции "Арктический плавучий университет" состоится 1 июля - 22 июля 2026 года на научно-исследовательском судне "Профессор Молчанов". Организаторы экспедиции: Северный Арктический федеральный университет имени М.В. Ломоносова и Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Севгидромет). Официальные спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, Русское географическое общество, генеральный спонсор Банк ВТБ, ПАО "ГМК "Норильский Никель", Координационный центр "Плавучий Университет" на базе МФТИ.