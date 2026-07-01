В Арктическом плавучем университете изучат фагоцитарную активность клеток крови

Ученые впервые будут исследовать фагоцитарную активность нейтрофилов - наиболее многочисленной группы лейкоцитов (белых кровяных телец), составляющей основу врожденного иммунитета - у участников экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ), сообщила ТАСС старший научный сотрудник лаборатории эндокринологии им. профессора Ткачева Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) Александра Елфимова.

"В этом году исследование иммунных маркеров о будет включать оценку изменения фагоцитарной активности нейтрофильных гранулоцитов (или просто нейтрофилов) в динамике рейса. Ожидается получить различные типы реакций: увеличение фагоцитарной активности к окончанию рейса, ее снижение, например, в результате стресса, или отсутствие реакции", - рассказала Елфимова.

Нейтрофилы относятся к клеткам иммунитета, одной из функций которых является фагоцитоз - поиск, захват и уничтожение микробов.

"Наш мир он не стерилен, всегда какие-то бактерии и вирусы присутствуют, и в организме есть клетки иммунитета - нейтрофилы, одна из функций которых - это захват и ликвидация различных микробов", - пояснила собеседница агентства.

При этом в экстремальных условиях высокоширотной экспедиции реакции ее участников могут быть разными. Забор крови будет проводиться на борту, а дальнейшие исследования сделают уже в лаборатории по завершении рейса. К пробам будут добавлять специальные латексные частицы, нейтрофилы их будут захватывать, и по тому, сколько клетки крови поглотили частиц, исследователи оценят их активность.

Об экспедиции

20-й рейс научно-образовательной экспедиции "Арктический плавучий университет" состоится 1 июля - 22 июля 2026 года на научно-исследовательском судне "Профессор Молчанов". Организаторы экспедиции: Северный Арктический федеральный университет имени М.В. Ломоносова и Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Севгидромет). Официальные спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, Русское географическое общество, генеральный спонсор Банк ВТБ, ПАО "ГМК "Норильский Никель", Координационный центр "Плавучий Университет" на базе МФТИ.