В США представили крупнейшую в мире базу геномных данных людей

Национальные институты здравоохранения (NIH) США открыли для ученых крупнейшую в мире базу геномных данных, насчитывающую образцы ДНК более чем 747 тыс. человек. Об этом говорится в заявлении агентства, подведомственного Минздраву США.

"Объем данных исследовательской программы All of Us (англ. "Все мы", - прим. ТАСС) охватывает 747 тыс. участников, что делает ее крупнейшей в мире интегрированной базой геномных данных и электронных медицинских записей", - отметили в NIH.

Агентство отметило, что цель программы заключается в раскрытии потенциала персонализированной медицины, предполагающей индивидуальный подход к пациентам в зависимости от их генетических особенностей. База данных включает в себя более 1,3 млрд генетических вариаций. Также данные сопровождаются 747 тыс. опросников, которые содержат информацию о текущих условиях жизни участников программы. Речь идет о данных жителей США из всех 50 штатов. Значительная часть базы данных - сведения о геноме пожилых американцев, граждан с инвалидностью, представителей этнических и расовых меньшинств, а также жителей сельских районов США.

Национальные институты здравоохранения указали, что данные проекта All of Us доступны бесплатно всем ученым из научно-исследовательских учреждений, которые пройдут процедуру регистрации.